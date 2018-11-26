26.11.2018, 18:58
В Рийгикогу одобрили заявление о миграционном пакте ООН. 30 депутатов предпочли не голосовать
В понедельник, 26 ноября, Рийгикогу на дополнительном заседании одобрил заявление о рамочном Глобальном соглашении ООН по миграции, сообщает rus.err.ee.
За проголосовал 41 депутат, против — 27, не голосовали — 30, воздержавшихся не было, а всего на месте находились 98 из 101 депутата.
Для принятия решения необходимо было простое большинство.
За проголосовали центристы и соцдемы, против — отечественники, свободники и консерваторы, реформисты не голосовали.
Против проголосовали и не входящие ни в одну из фракций Ольга Иванова и Урве Пало. Экс-отечественник, ныне представитель "Эстонии 200" Маргус Цахкна проголосовал за.