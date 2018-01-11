В Рийгикогу одобрили предложение министерства об увеличении субсидии для частных школ

Изменения в закон, принятые вчера в Рийгикогу, дадут владельцам частных школ возможность получать субсидии на покрытие накладных расходов в размере 100 процентов от среднего размера накладных расходов муниципальных школ в этом же регионе. Обновление закона расширит для родителей выбор возможностей обучения и сделает частное образование более доступным.

”Новая программа финансирования частных школ позволит создать наилучшие возможности для получения доступного, качественного и разнообразного общего образования, — сказала министр Майлис Репс. — Важно именно то, что расширятся возможности выбора для детей из семей с более низким доходом”.

Изменения в законе предполагают, что в случае, если владелец частной школы желает получить субсидии на покрытие накладных расходов в размере 100%, то ему следует установить максимальный размер платы за обучение, который в этом году составляет 35%, в следующем 30% и начиная с 2020 года 25% от минимального размера оплаты труда.

Помимо низкой платы за обучение, для получения субсидий на покрытие накладных расходов частная школа должна предлагать качественное обучение и обеспечивать прозрачность расходов на образование. Весь полученный доход следует инвестировать в деятельность частной школы. Для получения субсидий на покрытие накладных расходов требуется также согласие местного самоуправления.

Те частные школы, которые не соответствуют приведенным в законе условиям, будут получать субсидии на покрытие накладных расходов в размере 75 процентов от среднего объема накладных расходов муниципальных школ того же региона.

В этом учебном году действует 54 частные общеобразовательные школы, в которых учится почти 7800 детей.