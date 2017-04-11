В Рийгикогу обсуждают коллективные обращения на тему конопли

Сегодня на открытом заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам совместно с экспертами и заинтересованными группами обсудит два коллективных обращения об использовании конопли в медицинских целях и регулировании рынка конопли, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Коллективные обращения обсуждались в комиссии по социальным делам в ходе четырех заседаний. Сегодня комиссия по социальным делам планирует обсудить использование каннабиноидов в медицинских целях со специалистами из различных областей и медиками”, — сказала председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт.

В коллективном обращении Партии зеленых Эстонии ”Медицинская конопля должна стать реально доступна пациентам” авторы, в первую очередь, призывают расширить применение конопли в медицинских целях.

В коллективном обращении Элвера Лохо ”Предложения Рийгикогу для более эффективного регулирования рынка конопли” автор предлагает меры по организации производства и экспорту конопли.

На заседании с докладом выступят канадский эксперт лечения каннабиноидами доктор Майкл Вербора и невролог клиники неврологии Тартуского университета доктор Сулев Халдре.

На заседание приглашены представители коллективных обращений, Тартуского университета, Союза врачей Эстонии, Общества неврологов и нейрохирургов Эстонии, Таллиннской детской больницы, Общества онкологов Эстонии, Объединения младших врачей Эстонии, Эстонского общества боли, Института развития здоровья, Департамента лекарственных средств, Больничной кассы и Министерства социальных дел.