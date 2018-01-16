В Рийгикогу обсудят будущее бизнес-дипломатии Эстонии

Сегодня с 14:00 до 16:00 в конференц-зале Рийгикогу пройдет организованное комиссией по иностранным делам заседание, на котором будет обсуждаться ситуация в сфере бизнес-дипломатии и внешнеторговой политики Эстонии на сегодняшний момент и в будущем.

В заседании примут участие министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, министр иностранных дел Свен Миксер и представители крупных предпринимательских организаций.

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон отметил, что в ходе заседания будут подведены итоги прошедших в комиссии за последний год слушаний и обсуждений, посвященных бизнес-дипломатии и внешней торговле Эстонии.

«К сожалению мы должны признать, что уже в течение долгого времени внешнеторговая политика имеет раздробленный характер и давно пора принять необходимые меры, – сказал Михкельсон. – Международный опыт показывает, что решения по вопросам внешнеторговой политики должны приниматься скорее в Министерстве иностранных дел. В Эстонии наряду с министром иностранных дел можно также было бы ввести должность министра по внешней торговле и развитию сотрудничества. Это позволило бы более четко и последовательно управлять политикой в сфере внешней экономики, которая обеспечивает более 300 000 рабочих мест в Эстонии».

Михкельсон отметил, что объем иностранных инвестиций в Эстонии резко сократился, в то время как поставленные в рамках стратегии роста цели по наращиванию ориентированных на экспорт цепочек создания стоимости отдаляются от средних показателей по Европейскому союзу. «По двум наиболее важным показателям мы не дотягиваем до нужного уровня, – сказал он. – Козырем Эстонии является открытая экономика». По словам председателя комиссии, в настоящий момент Эстония поддерживает торговые отношения более чем со 170 странами мира. «Наш внешнеторговый оборот составляет 150% ВВП страны, что демонстрирует степень нашей зависимости от внешней торговли, – сказал Михкельсон. – В то же время, у нас лишь семь экономических дипломатов с соответствующей специализацией. В дополнение к ним в иностранных государствах также работают представители Фонда содействия развитию предпринимательства, деятельность которых в существенной мере финансируется из средств Европейского союза. Мы должны серьезно подумать о том, как двигаться дальше».

На сегодняшнее заседание приглашены директор Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Танель Ребане, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Палтс, руководитель по экспорту Союза эстонской оборонной промышленности Ану Эслас и председатель правления Ассоциации логистики и транзита Андрес Валгерист. В заседании также примут участие представители Палаты индустрии обслуживания и Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности.