В Рийгикогу обсудили вопросы, связанные с советами коммерческих объединений и целевых учреждений Таллинна

Сегодня на заседании специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией обсудила вопросы, связанные с советами коммерческих объединений и целевых учреждений города Таллинна. В связи с этим на заседание был приглашен вице-мэр Айвар Рийсалу.
”Специальная комиссия пришла к выводу, что степень и принципы ответственности членов советов, а также порядок определения ответственности — не ясны. По мнению членов специальной комиссии, это представляет проблемы и не соответствует принципам хорошего управления, — отметил председатель специальной комиссии Андрес Херкель. — Комиссия рекомендует Таллинну рассмотреть шаги, предпринятые для реорганизации советов государственных коммерческих объединений, в т.ч. порядок назначения кандидатов на пост членов совета путем открытого конкурса. Также рекомендуем создать учреждение по примеру комитета назначения”.