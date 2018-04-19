В Рийгикогу обсудили вопросы, связанные с советами коммерческих объединений и целевых учреждений Таллинна

По его словам, специальная комиссия также отметила, что плата членам советов — необоснованно высокая. Нерационален и тот факт, что в советы разных учреждений могут входить одни и те же люди. ”Если член совета и, зачастую, председатель совета — члены городской управы, которой данный совет должен представлять отчетность, то возникает конфликт интересов. Например, городская управа как общее собрание городского коммерческого объединения утверждает отчет за хозяйственный год и письменные позиции совета, в которых указывается, как была организована работа акционерного общества и как осуществлялось руководство”, — сказал Херкель.