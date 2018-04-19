19.04.2018, 15:07

В Рийгикогу обсудили вопросы, связанные с советами коммерческих объединений и целевых учреждений Таллинна

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rus.delfi.ee
EST 2
Riigikogu 16.02.2016
Foto: Madis Veltman

Сегодня на заседании специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией обсудила вопросы, связанные с советами коммерческих объединений и целевых учреждений города Таллинна. В связи с этим на заседание был приглашен вице-мэр Айвар Рийсалу.

”Специальная комиссия пришла к выводу, что степень и принципы ответственности членов советов, а также порядок определения ответственности — не ясны. По мнению членов специальной комиссии, это представляет проблемы и не соответствует принципам хорошего управления, — отметил председатель специальной комиссии Андрес Херкель. — Комиссия рекомендует Таллинну рассмотреть шаги, предпринятые для реорганизации советов государственных коммерческих объединений, в т.ч. порядок назначения кандидатов на пост членов совета путем открытого конкурса. Также рекомендуем создать учреждение по примеру комитета назначения”.

По его словам, специальная комиссия также отметила, что плата членам советов — необоснованно высокая. Нерационален и тот факт, что в советы разных учреждений могут входить одни и те же люди. ”Если член совета и, зачастую, председатель совета — члены городской управы, которой данный совет должен представлять отчетность, то возникает конфликт интересов. Например, городская управа как общее собрание городского коммерческого объединения утверждает отчет за хозяйственный год и письменные позиции совета, в которых указывается, как была организована работа акционерного общества и как осуществлялось руководство”, — сказал Херкель.

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