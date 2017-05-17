В Рийгикогу обсудили вопросы совместной декларации супругов о доходах

Министр финансов Свен Сестер ответил на вопрос Айвара Сыэрда о совместной декларации супругов о доходах, значится в пресс-релизе.

Айвар Сыэрд спросил, готов ли министр финансов рассмотреть восстановление совместной декларации супругов в полном объеме.

По словам Сестера, на сегодняшний день подать совместную декларацию возможно. Он отметил, что при желании супруги могут совместно декларировать наиболее распространенные вычеты, например, расходы на обучение, списание дополнительного не облагаемого налогом дохода с детей и проценты по жилищному кредиту. ”Если один получает доходы, а второй, например, несет расходы, можно указать их в совместной декларации”, — сказал министр.

”Поправка, которую внесла новая коалиция шесть месяцев назад, повысила не облагаемый подоходным налогом минимум до 500 евро на одного человека. Это больше, чем сумма не облагаемого налогом минимума, которая ранее подавалась двумя людьми”, — сказал Сестер.

По словам министра, необходимо рассматривать картину в целом, включая и то, какой дополнительный доход семьи получат за счет разных пособий от государства в ближайшем будущем. Он отметил, что семьи с тремя и более детьми начнут получать заметно бóльшие пособия.

Министр финансов Свен Сестер также ответил на вопрос Андреса Херкеля об изменениях бюджетной и фискальной политики и на вопрос Калле Паллинга о государственных тендерах.

Премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Кейт Пентус-Розиманнус о выполнении законов, на вопрос Уно Каскпейта об обстоятельствах происшествия с пограничным патрулем в Хаапсалу, на вопрос Арно Сильда об обнаружении больших объемов контрабанды на минном тральщике ”Сакала”, на вопрос Урмаса Круузе о сохранении коневодческого комплекса в Тори, а также на вопрос Моники Хауканымм о проблемах со страхованием от безработицы для членов правления коммерческих организаций.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало ответила на вопрос Кристы Ару об инфотехнологических возможностях государства и на вопрос Кюллики Кюбарсепп о нулевой бюрократии.