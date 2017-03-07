В Рийгикогу обсудили систему пособий и родительских отпусков

Сегодня на заседании комиссии Рийгикогу по проблеме для решения кризиса рождаемости представители Министерства социальных дел представили информацию о дополнении системы пособий и родительских отпусков.

По словам председателя комиссии по проблеме Сирет Котка, поправки к закону сделают предоставление родительских отпусков и систему выплаты пособий более гибкой. ”Более детальное регулирование еще предстоит разработать, но шаг в верном направлении уже сделан. На рождаемость влияют различные меры, поддерживающие совмещение работы и семейной жизни, — сказала она. — Данные поправки также позволят женщинам оставаться на рынке труда”.

”В настоящий момент нет информации о конкретных мерах по дополнению системы родительских пособий. Ясно только, что все же не все, что было обещано, будет выполнено, — сказала член комиссии Йоко Алендер. — И все же, стремление сделать систему более гибкой всячески приветствуется. Возможность совмещать работу и семью так, как это удобно человеку, позволяет нам создать более благоприятную для создания семьи среду. Это — один из способов положительно повлиять на процессы рождаемости”.

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Руководитель отдела по делам семьи и ребенка Министерства социальных дел Ханна Всевиов отметила, что цель указанных изменений — сделать систему родительских отпусков и пособий более гибкой, чтобы у семей было больше возможностей. По ее словам, система должна предлагать компенсации семьям с разными трудовыми отношениями и возможностями. При этом обязанности по уходу за ребенком должны более равномерно распределяться между обоими родителями. Всевиов отметила еще один важный момент: необходимо упростить систему родительских отпусков и пособий для родителей и работодателей и снизить уровень бюрократии.

В заседании также приняла участие руководитель по вопросам политики в области семьи отдела по делам семьи и ребенка Министерства социальных дел Пирьо Турк.

Комиссия по проблеме призвана изучить нынешнее положение государственной политики Эстонии в области демографии, программ развития и других документов этой области, и представить предложения для улучшения ситуации. Комиссия также призвана изучать демографическую политику и опыт других стран. Исходя из этого, она должна делать предложения для дополнения эстонской политики