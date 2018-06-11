В Рийгикогу обсудили проблему работников без медицинского страхования

Сегодня комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила проблему работающих лиц, не имеющих медицинского страхования. С обзором по теме выступили представители Больничной кассы, Налогово-таможенного департамента, Министерства финансов и Министерства социальных дел.

Председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что если работодатель не внес работника в регистр трудовой занятости из корыстных побуждений, он должен оплатить стоимость лечения. ”Если для сокращения налогового мошенничества нужно изменить закон, комиссия готова это сделать”, — сказала Кютт. Она добавила, что для предотвращения уклонения от налогов необходимо применять и имеющиеся меры.

Член комиссии Марис Лаури отметила, что в случае уклонения от уплаты налогов расходы оплачивают честные налогоплательщики. ”Если работник осознанно участвует в налоговом мошенничестве, он должен выплатить штраф и оплатить счет за медицинские услуги пополам с работодателем”, — сказала Лаури.

В этом году за пять месяцев с двухнедельной задержкой, т.е. задним числом, в регистр было внесено 14 000 работников. Запись действительна в отношении 75% из них. В случае 25% трудовой договор был прекращен.