В Рийгикогу обсудили налогообложение альтернативных табачных изделий

Сегодня финансовая комиссия Рийгикогу обсудила обложение акцизом альтернативных табачных изделий. Такими, например, являются наполнитель для электронных сигарет; жидкость для курительных камней, замещающих табак в кальянах; курительные камни для кальяна и т.д.

По словам председателя финансовой комиссии Михаила Стальнухина, тема обсуждалась вместе с заинтересованными группами. ”Мы старались вместе с заинтересованными группами разъяснить проблемы, связанные с использованием альтернативных табачных изделий, чтобы найти продуманные решения для оказания влияния на использование этих изделий”, — сказал Стальнухин. Он отметил, что заинтересованные группы выразили разные позиции по вопросу обложения альтернативных табачных изделий акцизом.

Запланированная ставка акциза для альтернативных табачных изделий составит 0,2 евро на миллилитр табачной жидкости или 0,2 евро на миллиграмм, если изделие является гелем. Акциз на одну сигарету в этом году и в 2018 году составляет порядка 0,1 евро. Одному миллиграмму табачной жидкости соответствует около 5,6 сигареты. Ставка акциза на замещающее табак вещество схожа с акцизной ставкой на курительный табак, которая с 2018 года составит 76,84 евро за килограмм. Для того, чтобы снизить влияние возможной торговли на границе, акцизная ставка на альтернативные табачные изделия будет ниже, чем на сигареты.

Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в Закон о табаке (380 SE) также призван изменить ставку акциза на сигары и сигариллы. Подобно акцизной ставке на сигареты, она станет двухкомпонентной. Она будет состоять из фиксированной суммы за количество товара и пропорциональной части, зависящей от стоимости товара. Будет изменен порядок выплаты акциза при дистанционных продажах. Лицо, принимающее акцизный товар, сможет заплатить акциз. Законопроект также снизит административную нагрузку на предпринимателей, связанную с уплатой акциза. ”Бумажный” учет знаков об уплате налога на табачные изделия будет заменен на электронную базу данных. Это облегчит и работу налогового управляющего.

