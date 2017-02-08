В Рийгикогу обсудили коллективные обращения о регулировании конопли

Сегодня комиссия Рийгикогу по социальным делам совместно с экспертами и заинтересованными группами обсудила два коллективных обращения о регулировании медицинской конопли и рынка конопли.

По словам председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, комиссия выслушала разные мнения, но не приняла решений. ”По оценке экспертов, регулирование на сегодняшний день достаточное для использования конопли по медицинским показаниям. Решение о дальнейшем производстве по петициям комиссия вынесет на заседании в понедельник”, — сказала Кютт.

В коллективном обращении ”Предложения Рийгикогу для более эффективного регулирования рынка конопли” авторы предлагают меры по организации производства и экспорту медицинской конопли. Также описываются условия применения медицинской конопли в Эстонии. Подавший обращение Элвер Лохо, например, внес предложение о легализации конопли в качестве замены алкоголю. Употреблять коноплю можно было бы с 21 года. Лохо также высказал пожелание, что в ходе обсуждения коллективного обращения комиссии по социальным делам следует заслушать мнения врачей и пациентов из Европы.

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В коллективном обращении партии ”Eestimaa Rohelised” ”Медицинская конопля должна стать реально доступна пациентам” авторы требуют выработать и принять законопроекты, необходимые для производства и обработки конопли и для обеспечения ее доступности пациентам. По оценке представившего коллективное обращение Александера Лаане, регулировать медицинскую коноплю не сложно. По его словам, это доказывает пример парламента Германии, где недавно единогласно проголосовали за использование медицинской конопли.

Представитель Института развития здоровья представил результаты исследования поведения населения за 2014 год, согласно которым 19% совершеннолетних жителей Эстонии в течение жизни употребляли коноплю. В то же время, возрастает риск, что молодежь попадет в наркотическую зависимость от употребления конопли.

По мнению Союза врачей Эстонии, регулирование использования конопли по медицинским показаниям менять не требуется, поскольку нет достоверных исследований, доказывающих, что у конопли есть преимущества по сравнению с другими используемыми препаратами. Препараты из конопли при необходимости доступны пациентам, но спрос на них близок к нулю.

Представители Общества психиатров Эстонии, Общества семейных врачей Эстонии, Министерства социальных дел и Департамента здоровья также не нашли причин изменить закон, регулирующий применение каннабиноидов по медицинским показаниям. Цель Министерства социальных дел — снизить применение как легальных, так и нелегальных наркотиков.

В заседании также приняли участие представители Департамента лекарственных средств, Больничной кассы, Министерства внутренних дел и Министерства юстиции.