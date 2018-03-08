В Рийгикогу не собираются возвращать 8 марта статус официального праздника

Несмотря на то, что Международный женский день в Эстонии государственным праздником не является, большая часть женского населения страны праздник этот не забыла и как в былые времена тепло принимает от сильной половины человечества и поздравления, и цветы, пишет rus.err.ee.

Как оказалось, отмечают эту дату и сами законодатели, но при этом возвращать женскому дню прежний статус официального праздника и дополнять Закон о праздниках еще одной датой в парламенте не собираются.

"Государственных праздников у нас могло бы быть и больше, потому что в России их значительно больше, чем у нас. С другой стороны страна у нас маленькая, бедная, народ работящий и должен работать. Когда доработаемся до того, что станем богатыми, тогда и будем отдыхать", — сказал член Центристской фракции Рийгикогу Виктор Васильев.

Председатель Социал-демократической партии, министр здоровья и труда Евгений Осиновский согласился, что в Эстонии свободных дней слишком мало по сравнению со многими другими странами, но это тема для широкой дискуссии. "Я позитивно отношусь к этому празднику. Не стоит забывать и историю этого дня, что это день гендерного равноправия, прав женщин", — сказал Осиновский.