29.05.2018, 12:22

В Рийгикогу намерены изменить систему голосования на Евровыборах

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rus.delfi.ee
EST
Mihhail Kõlvart käis isaga valimas
Foto: Taavi Sepp

Сегодня в Рийгикогу прошло второе чтение поправок к закону о выборах в Европарламент, согласно которым планируется расширить возможности для голосования, а также ограничить период выборов в Европейский парламент одной неделей.

По словам зампредседателя фракции Центристской партии Эрки Сависаара, изменения позволят лучше организовать работу во время голосования, а также упростят жизнь избирателям. ”Сегодня голосование длится одну неделю, но в этот период входит трехдневная пауза, чтобы можно было доставить бумажные бюллетени, отданные на участке не по месту жительства. Мы планируем ввести электронный список избирателей, который избавит всех от такой бумажной волокиты”, — сказал Сависаар.

Политик отметил, что нововведение значительно облегчит жизнь как сотрудников избирательных участков, так и самих избирателей, дав им больше возможностей для выполнения своего гражданского долга. ”Так как данные избирателей будут зафиксированы в электронном виде, а не на бумажном носителе, в дальнейшем избиратели смогут голосовать во всех избирательных участках своего округа, независимо от места жительства”, — объяснил депутат пользу поправок.

Кроме того, начиная с 2021 года будет период выборов в Европарламент будет ограничен одной неделей. ”Таким образом, вне избирательного участка по месту жительства избиратели смогут проголосовать с понедельника по четверг, электронным путем — с понедельника по субботу. На дому можно будет проголосовать с пятницы до воскресения”, — объяснил Сависаар новый порядок выборов.

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