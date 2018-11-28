28.11.2018, 10:55

В Рийгикогу держал речь предполагаемый мафиозник, но большой специалист. КаПо и Госпрокуратура — не в восторге

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Сулев Ведлер
Сулев Ведлер
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Aivar Orukask
Aivar OrukaskVallo Kruuser

КаПо и Госпрокуратуру озаботил случай: в прошлый понедельник в качестве гостя в правовой комиссии Рийгикогу выступил Айвар Орукаськ.

”Гособвинитель Лавли Перлинг была не в восторге”, — поведал глава комиссии Яанус Карилайд.

Дело в том, что зимой этого года Орукаська заподозрили в причастности к преступной группировке. В народе это называется мафией. Те, кого считают главарями, — миллионеры Хуберт Хирв и Павел Гаммер — до сих пор сидят за решеткой.

Ранее подозреваемых в причастности к мафиозной организации в Рийгикогу не выступало.

Однако темой разговора в тот день не была преступная деятельность той банды. Ввиду случая с Danske Bank правовая комиссия активно занимается вопросами борьбы с отмыванием денег. Орукаськ годами трудился в полиции в Бюро данных об отмывании денег. Комиссия хотела знать его мнение относительно борьбы с отмыванием.

”Орукаськ — специалист. Он девять лет управлял отделом анализа. Это показывает, что он прошел фильтрацию и имеет способности”, — пояснил Карилайд и добавил, что и КаПо время от времени для получения информации прибегает к ”не самым чистым источникам”.

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