В Рийгикогу держал речь предполагаемый мафиозник, но большой специалист. КаПо и Госпрокуратура — не в восторге(1)
КаПо и Госпрокуратуру озаботил случай: в прошлый понедельник в качестве гостя в правовой комиссии Рийгикогу выступил Айвар Орукаськ.
КаПо и Госпрокуратуру озаботил случай: в прошлый понедельник в качестве гостя в правовой комиссии Рийгикогу выступил Айвар Орукаськ.
”Гособвинитель Лавли Перлинг была не в восторге”, — поведал глава комиссии Яанус Карилайд.
Дело в том, что зимой этого года Орукаська заподозрили в причастности к преступной группировке. В народе это называется мафией. Те, кого считают главарями, — миллионеры Хуберт Хирв и Павел Гаммер — до сих пор сидят за решеткой.
Ранее подозреваемых в причастности к мафиозной организации в Рийгикогу не выступало.
Однако темой разговора в тот день не была преступная деятельность той банды. Ввиду случая с Danske Bank правовая комиссия активно занимается вопросами борьбы с отмыванием денег. Орукаськ годами трудился в полиции в Бюро данных об отмывании денег. Комиссия хотела знать его мнение относительно борьбы с отмыванием.
”Орукаськ — специалист. Он девять лет управлял отделом анализа. Это показывает, что он прошел фильтрацию и имеет способности”, — пояснил Карилайд и добавил, что и КаПо время от времени для получения информации прибегает к ”не самым чистым источникам”.
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