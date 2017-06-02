В Рийгикогу была образована депутатская группа в поддержку Национальной оперы ”Эстония”

Сегодня депутаты Рийгикогу сформировали группу в поддержку Национальной оперы ”Estonia”. Председателем группы была избрана Лайне Рандъярв, а заместителем председателя — Энн Ээсмаа.

По словам Рандъярв, цель группы — поддержать планирование нового здания оперы. Группа также призвана привлекать внимание к вопросам, связанным с будущим национальной оперы.

”Нам нужно решить, где возвести новый храм оперы, балета и музыки. Мы должны обеспечить национальной опере уверенность в том, что рано или поздно она переедет в новое, современное, привлекательное и функциональное здание с прекрасной архитектурой”, — сказала Рандъярв.

По оценке заместителя председателя депутатской группы Энна Ээсмаа, идеи о новом оперном здании следует воплотить в жизнь. ”Новое здание ”Estonia” важно построить для развития эстонской культуры и творческой индустрии. Мы не можем начать строительство нового здания оперы прямо сейчас. Тем не менее, необходимо приступить к планированию будущего этого важного учреждения”, — сказал Ээсмаа.

В депутатскую группу также входят Йоко Алендер, Криста Ару, Игорь Грязин, Март Хельме, Тоомас Юргенстейн, Йоханнес Керт, Тоомас Кивимяги, Ээрик-Нийлес Кросс, Айн Лутсепп, Мадис Миллинг, Март Нутть, Мартин Репинский, Хейди Пурга, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Эйнар Валлбаум и Тоомас Вяйнасте.

Депутатские объединения позволяют отдельным членам и фракциям Рийгикогу привлекать внимание к конкретной теме, поддерживать и защищать интересы определенной сферы жизнедеятельности.

В общей сложности XIII созыв Рийгикогу сформировал 57 депутатских групп и 71 объединение.