В Рийгикогу будет представлен отчет об угрозах безопасности Балтийским странам

Заместитель председателя комитета БА по социальным делам Хельмен Кютт сказала, что при обсуждении кризисных ситуаций на заседании внимание также будет уделено и гражданской защите. ”Чрезвычайные происшествия будет легче разрешить, если жители готовы к ним. Например, к кибер-атакам или природным катастрофам, — сказала Кютт. — Сегодня на заседании речь также зайдет о том, что правоохранительные учреждения Балтийских государств должны иметь возможность оперативно сотрудничать друг с другом, а учреждения здравоохранения должны функционировать и в случае кризиса”.

Урве Тийдус и Хельмен Кютт совместно с коллегами из Латвии и Литвы будут руководить заседанием, которое начнется в конференц-зале Рийгикогу в 9:00. В заседании также примут участие член комитета БА по вопросам безопасности и обороны Уно Каскпейт, член комитета БА по социальным делам Моника Хауканымм и заместитель председателя делегации Эстонии в БА Йоханнес Керт.

Балтийская Ассамблея является международной организацией, способствующей сотрудничеству парламентов Латвии, Литвы и Эстонии. Она была основана 8 ноября 1991 года в Таллинне.