11.05.2018, 12:55

В Рийгикогу будет представлен отчет об угрозах безопасности Балтийским странам

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Toompea lossFoto: Ester Vaitmaa

Сегодня в Рийгикогу состоится совместное заседание комитета по вопросам безопасности и обороны и комитета по социальным делам Балтийской ассамблеи (БА). В центре внимания — международное сотрудничество в вопросах реагирования на чрезвычайные происшествия, предотвращения кризисных ситуаций и защиты населения.

По словам заместителя председателя комитета БА по вопросам безопасности и обороны Урве Тийдус, на заседании будет представлен ежегодный отчет об угрозах безопасности Балтийским странам. Участники обсудят сотрудничество в рамках реагирования на чрезвычайные происшествия. ”Наводнения, заболевания среди животных, загрязнение окружающей среды — это лишь небольшой перечень катастроф, которые мы должны уметь предотвращать и, разумеется, при необходимости реагировать на них”, — сказала Тийдус. Она добавила, что большую роль в этих вопросах должно играть сотрудничество между Балтийскими странами и с государствами-соседями.

Заместитель председателя комитета БА по социальным делам Хельмен Кютт сказала, что при обсуждении кризисных ситуаций на заседании внимание также будет уделено и гражданской защите. ”Чрезвычайные происшествия будет легче разрешить, если жители готовы к ним. Например, к кибер-атакам или природным катастрофам, — сказала Кютт. — Сегодня на заседании речь также зайдет о том, что правоохранительные учреждения Балтийских государств должны иметь возможность оперативно сотрудничать друг с другом, а учреждения здравоохранения должны функционировать и в случае кризиса”.

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Урве Тийдус и Хельмен Кютт совместно с коллегами из Латвии и Литвы будут руководить заседанием, которое начнется в конференц-зале Рийгикогу в 9:00. В заседании также примут участие член комитета БА по вопросам безопасности и обороны Уно Каскпейт, член комитета БА по социальным делам Моника Хауканымм и заместитель председателя делегации Эстонии в БА Йоханнес Керт.

Балтийская Ассамблея является международной организацией, способствующей сотрудничеству парламентов Латвии, Литвы и Эстонии. Она была основана 8 ноября 1991 года в Таллинне.

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