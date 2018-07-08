08.07.2018, 09:52

В Риге подпишут договора, продвигающие сотрудничество балтийских стран

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rus.delfi.ee
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Kultuuriminister Indrek Saar
Kultuuriminister Indrek SaarFoto: Priit Simson

Сегодня, 8 июля, в Риге встретятся министры культуры трех балтийских стран для подписания договора, затрагивающего сохранение традиций праздников песни и танца трех стран, а также договора о балтийском культурном фонде.

Совместно министры примут участие и в вечернем завершающем концерте латвийского праздника песни, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Посвященный сотой годовщине государства праздник песни и танца на этой неделе проводится и в Латвии, и в Литве. Министр культуры Латвии Даце Мелбарде, министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон, а также министр культуры Эстонии Индрек Саар приняли участие в мероприятиях литовского праздника песни и танца в Вильнюсе. В Риге будет подписано соглашение, затрагивающее сохранение традиций и развитие песенных праздников трех стран, а также договор о балтийском культурном фонде.

"Сотрудничество балтийских стран в области культуры стало значительно более тесным, однако наши общие начинания могут быть ориентированы еще более точно. Оба соглашения способствуют интернационализации нашей культуры, укрепляют связи посредством проведения знаковых мероприятий народной культуры, развития праздников песни и танца", — пояснил министр культуры Саар.

Начиная с 2003 года традиция праздников песни и танца в Эстонии, Латвии и Литве занесена в представительский список духовного культурного наследия ЮНЕСКО. Как часть этой традиции каждое государство должно иметь отдельную программу действий, а также совместно планируемые начинания.

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"Чудо наших праздников песни и танца базируется на желании и собственной инициативе народа, но наше сотрудничество с целью сохранения и развития традиции праздников должно стать более системным, нежели ранее. Вместе мы сможем более активно знакомить остальной мир с нашими праздниками, предлагать различные решения для поддержки процессов праздника. Нам также есть чему поучиться друг у друга в части непосредственной организации праздников", — перечислил Саар.

Балтийский культурный фонд с годовым бюджетом в размере 300 000 евро будет способствовать интернационализации культуры Эстонии, Латвии и Литвы путем проводимых за границей совместных культурных событий. Каждая страна будет вкладывать в фонд 100 000 евро в год.

"Создание новых международных культурных контактов крайне важно для нашего региона. Это могут быть концерты, выставки, фестивали, международные мероприятия с фокусом на балтийских странах, — это все будет способствовать известности наших стран. Для творческих лиц профессиональные контакты имеют исключительное значение, чтобы творчество, которое заставляет людей говорить, вообще имело шанс быть созданным", — добавил Саар.

После заключения договора об учреждении культурного фонда в нем будет создана экспертная группа, состоящая из экспертов Эстонии, Латвии и Литвы, а также статут и распорядок. Начиная с 2019 года субсидии начнут выдаваться раз в год. Фондом будут управлять Эстония, Латвия и Литва по очереди по три года, первым административные обязательства возьмет на себя фонд "Эстонский культурный капитал".

Кроме подписания соглашений министры трех стран примут участие в организуемом в Риге, Латвия, гала-концерте "Звездный путь". Он завершит масштабные празднования, длившиеся целую неделю в столице Латвии.

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