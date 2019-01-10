10.01.2019, 20:50

В RIA пользователям MacBook неоднократно советовали сменить компьютер из-за неработающей ID-карты

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rus.delfi.ee
EST
ID- kaardid
ID- kaardidFoto: Tiit Blaat

Обратившиеся в Департамент государственной инфосистемы (RIA) пользователи компьютеров, в которых пропадала возможность ставить электронную подпись с помощью ID-карты из-за проблем с соответствующим программным обеспечением, неоднократно получали рекомендацию купить новый компьютер, даже если речь шла об относительно новых устройствах.

Как передает rus.err.ee, одна владелица купленного три года назад портативного компьютера MacBook Air не согласилась с полученной в службе поддержки RIA рекомендацией сменить компьютер, ей с помощью знакомого ИТ-специалиста удалось за несколько часов обновить операционную систему и настроить новый браузер, чтобы иметь возможность и дальше ставить электронную подпись — часть ее повседневной работы.

Когда Кристи рассказала о своей проблеме в соцсетях, выяснилось, что подобные рекомендации от RIA неоднократно получали и другие пользователи довольно новых компьютеров.

Глава отдела электронной идентичности RIA Маргус Арм сообщил порталу, что данная рекомендация вводит в заблуждение и достойна сожаления, и подтвердил, что ведомство выявило несколько случаев, когда работники службы поддержки давали такой совет, но RIA пока успел прослушать лишь небольшую часть записей телефонных переговоров с клиентами.

Он пояснил, что RIA обеспечивает в своем программном обеспечении поддержку трех последних версий различных операционных систем — в случае компьютеров Apple гарантируется работа с версиями ПО 10.13 и 10.14. Таким образом, компьютеры старше 5-7 лет с ID-картами работать, как правило, уже не могут.

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