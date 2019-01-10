В RIA пользователям MacBook неоднократно советовали сменить компьютер из-за неработающей ID-карты

Как передает rus.err.ee, одна владелица купленного три года назад портативного компьютера MacBook Air не согласилась с полученной в службе поддержки RIA рекомендацией сменить компьютер, ей с помощью знакомого ИТ-специалиста удалось за несколько часов обновить операционную систему и настроить новый браузер, чтобы иметь возможность и дальше ставить электронную подпись — часть ее повседневной работы.

Когда Кристи рассказала о своей проблеме в соцсетях, выяснилось, что подобные рекомендации от RIA неоднократно получали и другие пользователи довольно новых компьютеров.

Глава отдела электронной идентичности RIA Маргус Арм сообщил порталу, что данная рекомендация вводит в заблуждение и достойна сожаления, и подтвердил, что ведомство выявило несколько случаев, когда работники службы поддержки давали такой совет, но RIA пока успел прослушать лишь небольшую часть записей телефонных переговоров с клиентами.