В резюме работы чешских ученых новой информации на тему эстонской ID-карты нет

Чешские ученые опубликовали сегодня во второй половине дня резюме своей научной работы на тему, связанной с чипом одного производителя, сообщает пресс-служба Департамнта полиции и погранохраны.

В резюме научной работы новой информации нет, в работе уточняется смысл и влияние технической стороны уязвимости, о чем общественность была проинформирована Департаментом государственной инфосистемы, Департаментом полиции и погранохраны и министерством экономики и коммуникаций в начале сентября.

Опубликованная работа не фокусируется на эстонской ID-карте, а на чипе конкретного производителя. Проблема выходит за рамки Эстонии и касается уязвимости конкретного чипа, которая проявляется и в других картах и оборудовании. Ученые указывают в своей работе на то, что проблемная продукция была официально сертифицирована в соответствии с международными стандартами и не смотря на это ошибка все равно не была обнаружена.

"У Департамента полиции и погранохраны нет причин закрывать сертификаты ID-карт на основании опубликованного сегодня резюме научной работы. Сейчас мы продолжаем работу, зная, что мы можем начать обновление сертификатов ID-карт в ноябре", — сказала руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник.

По инициативе Департамента государственной инфосистемы разработано программное обеспечение, с помощью которого можно будет начиная с ноября обновить сертификаты тех ID-карт, карт вида на жительство и цифровую часть digi-ID, которых касается риск. „Сейчас мы тестируем это приложение, мы выдали тест-карты провайдерам услуг, чтобы они смогли проверить ее совместимость со своими системами", — сказал руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

Сертификаты ID-карты можно будет обновить с ноября до конца марта. Для этого в компьютер надо будет скачать новую версию программного обеспечения ID-карты и следовать инструкциям на экране. Сертификаты можно будет обновить как в своем компьютере, так и бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны.

„Эстонская ID-карта и связанные с ней дигитальные услуги по-прежнему безопасны. На сегодняшний день неизвестно ни об одном случае кражи цифрового идентитета", —

подчеркнул Маргус Арм.

Ученые представят свою работу 30 октября в Далласе нa конференции ACM CSS.