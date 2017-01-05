В четверг, 5 января в ресторане Talleke ja Pullike Ласнамяэ, прошло совместное с управой Ласнамяэ благотворительное мероприятие для детей.



Ресторан Talleke ja Pullike Ласнамяэ организовал для детей посвящённый новому году благотворительный обед. В мероприятии приняли участие дети из социального центра Ласнамяэ и Ласнамяэского детского центра. Вкусным праздничным обедом насладились 25 детей. Кроме вкусного угощения детей порадовали подарками, которые гости ресторана собирали специально для детей.

Управляющий ресторана Марина Мелник отметила, что благотворительные обеды будут проводится и в будущем и призвала гостей продолжить традицию приносить подарки, все они в сотрудничестве с управой Ласнамяэ найдут своих обладателей на следующем благотворительном мероприятии.

”Мне очень приятно, что благотворительные обеды для детей в ресторан Talleke ja Pullike Ласнамяэ становятся традиционными. Дети смогли насладиться хорошей едой, получили урок этикета, почувствовали заботу и человеческое участие”, — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева