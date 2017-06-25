В Рейтинге социально прогрессивных стран-2017 Эстония обошла Латвию, Литву и Россию

Латвия с социально-ориентированной экономикой заняла 34-е место в американском рейтинге Social Progress Index, Литва - 35-е, а Эстония - 23-е.

В рамках исследования Social Progress Index, эксперты оценивали страны по таким критериям как: медицина, санитарное состояние, условия жизни, образование, доступ к технологиям, свобода выбора и слова, толерантность и защита прав человека.

Так Польша в индексе социально прогрессивных стран оказалась на 32-й строчке, Литва — на 35-й. Беларусь в рейтинге оказалась на 65-й позиции. Украина заняла 64-е место, Россия — 67-е.

Лидером рейтинга стала Дания. На втором месте расположилась Финляндия, которая в прошлом году была лидером. На третьем месте Исландия и Норвегия.

Топ-10 стран, вошедших в группу самых социально прогрессивных:

1 Дания

2 Финляндия

3 Исландия

3 Норвегия

5 Швейцария

6 Канада

7 Голландия

8 Швеция

9 Австрия

9 Новая Зеландия