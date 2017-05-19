В Ратуше вручили премии имени Кристьяна Рауда

В Таллиннской ратуше состоялось вручение старейшей и одной из самых почетных премий в Эстонии в области изобразительного искусства - премии имени Кристьяна Рауда, сообщает Раэпресс.

Премия была учреждена Союзом художников Эстонии и властями Таллинна еще в 1973 году. Ежегодно определяются четыре ее лауреата за произведения, впервые экспонироввашиеся в предыдущем году в жанрах графики, скльптуры, декоративно-монументального искусства, прикладного искусства и дизайна, а также искусствоведения и художественной критики.

Нынче на суд жюри были вынесены творения более четырех десятков художников и творческих коллективов. Первым ее лауреатом стал в 2017 году Харри Лийвранд за огромную работу по ознакомлению с эстонским искусством в Германии в 2011-2016 года, где он "использовал служебное положение"атташе по культуре посольства Эстонии в Берлине.

Маре Микофф удостоена премии за работы, представленные на персональной выставке в Тартуском художественном музее.

Кадри Мялк стала лауреатом по итогам персональной выставки украшений "Завещание " (”Testament”) в музее церкви Нигулисте и книгу о своем творчестве.

Тийу Палло-Вайк получила награду за персональную выствку "Прикосновение" (”Puudutus”), на которой были представлены ее акварели и работы маслом.