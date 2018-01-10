10.01.2018, 14:58

В Ратуше состоится вручение именных свидетельств

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rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

В четверг, 11 января, в 12.30 в Ратуше будут вручены именные свидетельства 54 маленьким таллинцам, большинство из которых родилось в ноябре и декабре прошлого года.

Это 27 девочек и 27 мальчиков, в том числе тройняшки и две пары двойняшек, в одной семье свидетельство получит четвертый ребенок и в четырех семьях — третий, сообщает Раэпресс.

Самыми популярными в конце года оказались имена София, Мария, Мелисса и Мийа — среди девочек, Даниэль, Маттиас, Рихард и Оскар — среди мальчиков. Всего за два месяца Таллинский ЗАГС зарегистрировал рождение 797 детей.

Именные свидетельства в обложке с гербом Таллинна, кружки для молока и миски для каши работы художника Хелины Тильк вручит городской секретарь Тоомас Сепп.

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