В расписании на линии Таллинн-Аэгвийду произойдут изменения

С 23 февраля до 13 марта международные пассажирские поезда будут ходить по изменённому расписанию. В расписании движения поездов Elron это повлияет на отправление двух рейсов на линии Таллинн-Аэгвийду, сообщает Раэпресс.

В этот период времени на линии Таллинн-Аэгвийду рейс № 410 будет отправляться из Таллинна в 12:46, т.е. на 2 минуты позже, а рейс № 415, который в ходу в выходные дни и в дни государственных праздников будет стартовать из Аэгвийду на 20 минут раньше, т.е. в 11:45. Изменятся также пути отправления некоторых рейсов на Балтийском вокзале.

Изменения в расписании движения международных пассажирских поездов носят временный характер, и исходящие из этого изменения в расписании Elron действуют с 23 февраля до 13 марта.

Расписание Elron можно найти на домашней странице и платформах ожидания, бесплатную информацию о поездах предоставляет также круглосуточный информационный телефон 616 0245.