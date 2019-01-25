В Рапламаа волк перепрыгнул через высокий забор, загрыз одну собаку, другую — покусал, а потом испражнился под елью

Убитую собаку обнаружила ее хозяйка Катрин Бортник вечером прошлого вторника, когда пошла их кормить. Выяснилось, что волку удалось проникнуть в сам через 1,2 м забор из сетки.

”Следы волка указывают, что он шел в одном направлении, но сделал как бы крюк через наш сад, а потом пошел назад — и дальше”, — поведала Бортник. Также на заборе были обнаружены клоки серой шерсти. В заключение серый испражнился под елкой.

Пострадавшую собаку сейчас лечат, и она уже поправляется. Загрызенную же волк с собой не прихватил, но пытался.