15.09.2018, 17:41

В рамках Всемирного дня чистоты в Ласнамяэ нашли труп

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rus.delfi.ee
EST

В ходе работ по очистке пруда в Ласнамяэ, в парке Паэ, сегодня нашли труп на глубине четырех метров.

Tallinn Hockey weekend
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