20.06.2017, 11:07

В рамках учебного дня дипломаты поедут в молодежный лагерь

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rus.delfi.ee
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В рамках учебного дня дипломаты поедут в молодежный лагерь
Foto on illustratiivne.Foto: Anni Õnneleid

Сегодня Министерство образования и науки организует учебный день для членов дипломатического корпуса в Эстонии. В этом году послы посетят молодежный лагерь Клоогаранна и познакомятся с работой с молодежью в Эстонии, а министр Майлис Репс расскажет о приоритетах Эстонии во время председательства государства в Совете Европейского союза, сообщает Министерство образования и науки.

По словам министра Майлис Репс, подготовка к председательству Эстонии в сфере образования, науки и работы с молодежью прошла по плану. ”Мы готовы к тому, чтобы через считанные дни заступить на пост председателя и показать всей Европе наши способности и силу”, — сказала Репс.

Во время председательства приоритетами Эстонии в сфере работы с молодежью станет работа с молодежью с привлечением инфотехнологий, поддержка волонтерской деятельности и достижение договоренностей о принципах, касающихся будущего этой области. В области образования в фокусе внимания будет изменяющаяся роль учебы и обучения и соотнесение учебы с трудовой деятельностью таким образом, чтобы система образования позволяла приобрести нужные знания и навыки, которые помогут успешно адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. В научной сфере приоритетом Эстонии является рост роли науки в содействии развитию общества и экономики Европейского союза.

О молодежной политике Эстонии и сфере работы с молодежью дипломатам расскажут руководитель молодежного отдела министерства образования и науки Реэлика Оякиви и директор Эстонского центра молодежной работы Эдгар Шлюммер. Молодежный лагерь Клоогаранна гостям покажет директор лагеря Хельга Эйхен.

Министерство образования и науки уже более десяти лет занимается организацией учебных дней для дипломатов. В этом году ожидается 26 участников из 20 государств, в том числе 10 послов. Помимо дипломатов в мероприятии примут участие представители Французского института Эстонии, Института Финляндии и ЮНЕСКО.

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