В рамках телемоста Таллинн-Рига пройдет обсуждение проблем двуязычного образования в Эстонии и Латвии

Первого марта в 20:20 на телеканалах ETV+ и LTV7 в прямом эфире политики, лидеры общественного мнения, директора школ, педагоги, родители и ученики двух стран вместе обсудят будущее школьного образования.

Латвия и Эстония 13 лет назад провели схожие реформы системы образования. Сегодня они вновь на пороге перемен. Как эстонское образование стало одним из лучших в мире? Чему хотят учиться в Латвии? Правда ли, что школы в Эстонии могут вернуться к русскому языку, а в в Латвии — полностью перейти на государственный?

”Как в Эстонии, так и в Латвии система образования стоит на пороге больших реформ. Последние тесты PISA Организации экономического сотрудничества и развития показали, что Эстония по качеству образования ушла от Латвии далеко вперед, на 28 позиций. А ведь еще 13 лет назад именно Эстония выбрала Латвию как пример для подражания. Будет интересно узнать, как нашим соседям удалось сделать такой скачок”, — прокомментировал ведущий LTV7 Алексей Дунда.

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В дискуссии примут участие вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, экономист Райво Варе, тренер по фигурному катанию Анна Леванди, психолог Наталья Жукова (Финляндия), директор Таллиннского Линнамяэского лицея Сергей Гаранжа, директор Нарвского языкового лицея Надежда Черкашина, директор Таллиннской Паэской гимназии Изабелла Рийтсаар, специалист по языковому погружению Наталья Мялицина, представитель защитников русской школы в Эстонии Алиса Блинцова.

В Рижской студии в дискуссии примут участие министр образования Латвии Карлис Шадурскис, профессор Латвийского университета Андрис Кангро, бывший министр образования Вячеслав Домбровский, директор Рижской 72-й средней школы Александр Анзулевич.

”У Эстонии и Латвии есть несколько проблем, которые не просто похожи, а практически идентичны. Одна из них — это русскоязычное образование. Есть расхожее мнение, что все люди, представители всех профессий ошибаются, но труднее всего исправлять ошибки учителей и врачей”, — отметил ведущий телемоста Андрей Титов.

У всех желающих есть возможность присоединиться к дискуссии между Эстонией и Латвией, зарегистрировавшись в качестве публики телестудии в Таллиyне. Для этого необходимо заполнить электронную анкету на портале телеканала или позвонить по телефону 56886396 не позднее 27 февраля 2017.