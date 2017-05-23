В рамках таллиннских Дней Старого города пройдет свыше 400 мероприятий

С 31 мая по 4 июня в рамках Дней Старого Города запланировано более 400 мероприятий; начиная с сегодняшнего дня доступны буклеты, где подробно расписана программа.

"Уже в 36 раз управа района Кесклинн проводит Дни Старого города, и они, несомненно, являются для жителей нашей столицы одним из самых долгожданных событий, — прокомментировал старейшина района Кесклинн Таави Пукк. — Насыщенная и разнообразная программа притягивает гостей не только со всей Эстонии, но и из-за рубежа. Программа этого года, несомненно, особенно будет интересна для молодежи, ведь эти Дни Старого города проходят под девизом "Молодой Старый город". Именно поэтому в течение этой недели наш город значительно омолодится".

Старейшина подчеркнул, что, по сравнению с прошлыми годами, в этом году участвует много молодых артистов и музыкантов. "Выступления школ старого города, множество молодежных проектов и форумов, ярмарка школьных фирм и прочее, — перечислил старейшина Таави Пукк. — Также в этом году в фестивале примут участия многие знаменитые люди, такие как Тыну Кальюсте. Безусловно, открытие фестиваля под руководством маэстро не оставит никого равнодушным".

Всего в рамках фестиваля пройдет свыше 400 концертов, выставок, мероприятий и представлений. Подробную программу можно найти в специальном буклете, посвященном Дням Старого города. Такие буклеты можно найти в Таллинском туристическом инфопункте, в фойе столичной мэрии или в управе района Кесклинн. Также всю подробную информацию можно найти на сайте: http://vanalinnapaevad.ee/avaleht

Большинство мероприятий абсолютно бесплатные. О платных мероприятиях подробнее на портале Пилетилеви и на странице:http://www.piletilevi.ee/est/piletid/festival/muusika/xxxvi-tallinna-vanalinna-paevad-49197/