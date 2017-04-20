В рамках мероприятия ”Учитель года” было представлено рекордное число заявок о предложении кандидатур

В этом году было представлено 1206 заявок о предложении кандидатур, что почти на четверть больше, чем в прошлом году. Больше всего заявок было представлено в следующих категориях: учитель основной школы (217), воспитатель детского сада (206), классный руководитель (190).

Всего можно было представить кандидатов в 11 категориях: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, учитель основной школы, учитель гимназии, классный руководитель, преподаватель профессионального учебного заведения, преподаватель университета, наcтавник, руководитель учебного заведения, друг образования, достижение года в сфере образования.

В скором времени к выбору лучших из лучших приступят уездные комиссии и комиссия по высшему образованию, они представят свои предложения по каждой из категорий общегосударственному жюри.

Финальное мероприятие состоится 7 октября в концертном зале Пярну, его организацией занимаются Министерство образования и науки, целевое учреждение Innove и Эстонский союз работников сферы образования.