20.05.2017, 21:40

В рамках кампании нуждающимся выдали 200 продуктовых пакетов


rus.delfi.ee
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Pakkide jagamine abivajajatele
фото иллюстративноеFoto: Kadri Ibrus

В результате проводившейся с января по май в таллинских магазинах сети "Рими" кампании помощи нуждающимся семьям с детьми были скоплектованы и распределены 200 продуктовых наборов.

В ходе кампании были собраны пожертвования на сумму 5507,42 евро. Помощь в коплектации и распределении наборов Таллинскому Обществу Красного Креста оказывали волонтеры. Ряд торговых фирм предоставили скидки при комплектации наборов продуктами питания. Всем им Общество Красного Креста приносит свою благодарность.

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