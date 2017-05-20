В рамках кампании нуждающимся выдали 200 продуктовых пакетов

В результате проводившейся с января по май в таллинских магазинах сети "Рими" кампании помощи нуждающимся семьям с детьми были скоплектованы и распределены 200 продуктовых наборов.
В ходе кампании были собраны пожертвования на сумму 5507,42 евро. Помощь в коплектации и распределении наборов Таллинскому Обществу Красного Креста оказывали волонтеры. Ряд торговых фирм предоставили скидки при комплектации наборов продуктами питания. Всем им Общество Красного Креста приносит свою благодарность.
Tallinn, Дом, 398 000 EUR
Keila, Квартира, 53 500 EUR
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