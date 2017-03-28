В рамках исследования SHARE начинается картографирование ключевых событий жизни более 6000 человек

В конце марта начинается европейское исследование SHARE Euroopa 50+ относительно состояния здоровья, положения на рынке труда и индивидуальных процессов старения народонаселения. На этот раз очередная волна опроса респондентов рассматривает преимущественно предыдущий жизненный путь участников исследования.

Состояние человека в старшем возрасте напрямую связано с событиями, пережитыми на протяжении жизни. Исследование SHARE позволяет получить важную информацию о том, как детство человека, бытовые обстоятельства его жизни, отношения, репрессии и переживания оказали влияние на его нынешний образ жизни, здоровье и благополучие. Впервые в исследовании SHARE принимают участие все государства Европейского союза, что позволит получить также сравнительный материал относительно ближайших соседей Финляндии, Латвии и Литвы.

Устанавливая связь событий, произошедших на протяжении жизни, с уже полученными до этого в рамках исследования SHARE сведениями, в дальнейшем возможно более целенаправленно предотвращать ситуации, которые существенно снижают качество нашей жизни. Совместно с другими государствами ведется поиск ответа на вопрос, почему нам не удалось добиться прорыва в повышении числа лет, прожитых населением в здоровом состоянии. Растущая продолжительность жизни дает возможность для расширения связей между поколениями, но умеем ли мы ею воспользоваться?

”Давайте напомним себе, что старение населения продолжится, — говорит научный координатор исследования SHARE в Эстонии Лууле Саккеус из Центра демографии Таллиннского университета. — Население стареет во всех государствах. Те страны, которые способны провести реформы, касающиеся самых беспомощных членов общества, имеют существенное преимущество в развитии. Формирование социальной и физической среды в соответствии с потребностями стареющего народонаселения — это инновация, в которой Эстония может продемонстрировать хорошие результаты. SHARE предлагает возможность учиться у своих людей и на их жизненном опыте”.

Если помимо основного вопросника во время предыдущих волн исследования SHARE собирались также биомаркеры (3-я волна), изучалась социальная и материальная отверженность (2-я волна), а также данные социальных сетей (1-я волна), то начинающаяся 4-я волна (в Европе 7-я волна) является уникальной, поскольку преобладающая часть вопросов касается предыдущего жизненного пути человека.

В поиске финансирования 4-й волны SHARE Eesti были сложности. Несмотря на это, Центр демографии Таллиннского университета в качестве научного координатора, опытная команда интервьюеров Департамента статистики и международный консорциум SHARE (SHARE ERIC) выражают готовность для проведения в Эстонии 4-й волны опроса, который продлится до сентября.

Организаторы исследования выражают благодарность всем 6500 респондентам из примерно 4000 домохозяйств, которые принимали участие в трех предыдущих волнах исследования SHARE Eesti 50+.