В рамках городского фестиваля русской культуры пройдут различные экскурсии

С 15 по 22 апреля в Таллинне пройдут Городской фестиваль русской культуры 100Ѣ FEST и Дни русского просвещения. В рамках двух фестивалей горожане смогут поучаствовать в разнообразных экскурсиях, знакомящих с русской культурой Эстонии.

Мероприятия будут проходить на русском и эстонском языках, участие в них бесплатное, либо за небольшую плату, сообщает Раэпресс.

С 16 по 20 апреля пройдут экскурсии по Таллиннским православным храмам. Можно будет посетить собор Александра Невского, храм Святого Николая, храм Рождества Богородицы (Казанскую церковь), храм Иоанна Предтечи и Храм в честь иконы Божией Матери ”Скоропослушница”. Дополнительная информация и регистрация по адресу https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIDN2Wx7l8sQftf7f6-rd43ParLtl05GjpWXHYWMwxqM7u7w/viewform.

18 апреля в 18:00 с началом у здания Таллиннского русского музея (Пикк, 29а) начнется экскурсия ”По русским маршрутам Таллинна времен первой Эстонской Республики”. Участие стоит 2 евро.