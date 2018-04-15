15.04.2018, 13:30

В рамках городского фестиваля русской культуры пройдут различные экскурсии


rus.delfi.ee
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Aleksander Nevski katedraal Toompeal
Foto: Vallo Kruuser

С 15 по 22 апреля в Таллинне пройдут Городской фестиваль русской культуры 100Ѣ FEST и Дни русского просвещения. В рамках двух фестивалей горожане смогут поучаствовать в разнообразных экскурсиях, знакомящих с русской культурой Эстонии.

Мероприятия будут проходить на русском и эстонском языках, участие в них бесплатное, либо за небольшую плату, сообщает Раэпресс.

С 16 по 20 апреля пройдут экскурсии по Таллиннским православным храмам. Можно будет посетить собор Александра Невского, храм Святого Николая, храм Рождества Богородицы (Казанскую церковь), храм Иоанна Предтечи и Храм в честь иконы Божией Матери ”Скоропослушница”. Дополнительная информация и регистрация по адресу https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIDN2Wx7l8sQftf7f6-rd43ParLtl05GjpWXHYWMwxqM7u7w/viewform.

18 апреля в 18:00 с началом у здания Таллиннского русского музея (Пикк, 29а) начнется экскурсия ”По русским маршрутам Таллинна времен первой Эстонской Республики”. Участие стоит 2 евро.

21 апреля в 12:00 в Центре русской культуры (Мере пуйестеэ, 5) пройдет экскурсия по зданию — ”Наш дом открыт для всех”. Поучаствовать в ней можно бесплатно. Сбор участников пройдет в фойе ЦРК. В этот же день с началом у Вируских ворот пройдут экскурсии о Советском кинематографе в Таллинне. В воскресенье, 22 апреля, — экскурсии по Копли и Кадриоргу.

С другими мероприятиями, которые пройдут в рамках фестиваля 100Ѣ FEST, можно ознакомиться на официальных страницах Таллиннского русского музея: http://linnamuuseum.ee/ru/vemu-rus/; Центра русской культуры: http://www.venekeskus.ee/cat-432/article_id-1305; а также на странице фестиваля в социальной сети: https://www.facebook.com/100jatfest/ и на сайте huvi.tallinn.ee.

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