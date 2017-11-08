В рамках Европейской недели космоса представят космические достижения Эстонии

С 3 по 9 ноября, в рамках Европейской недели космоса, проводимой под предводительством Европейской комиссии и Министерства экономики и коммуникаций, Эстонию посетят лучшие эксперты в сфере космонавтики, сказано в пресс-релизе.

С 8 по 9 ноября в отеле Radisson Blu состоится выставка космических технологий, где свои разработки также представят специалисты из международной ИТ-фирмы CGI Eesti.

”Эстония и вправду маленькая страна, где нет ни одного космонавта, но несмотря на это, можно смело утверждать, что Эстония — космическое государство, — сказал коммерческий руководитель космических разработок CGI Eesti Каарел Хансон. — В Эстонии есть множество ученых и студентов, которые углубленно занимаются космическими технологиями и сумели привлечь к своей работе внимание всего мира. Великолепный пример — это первый эстонский студенческий сателлит ESTCube”.

”Хорошо, что будущие космические эксперты не должны переезжать в другие страны для того, чтобы найти работу, поскольку и у нас в Эстонии ведутся активные разработки на мировом уровне”, — заметил Каарел Хансон. ”Например, инженеры CGI Eesti внесли огромный вклад в разработку европейской сателлитной навигационной системы Galileo. В течение пяти лет эстонцы вложили больше 15 000 человеко-часов в разработку наземного управления сателлитной навигационной системы Galileo. Планы, связанные со сферой космонавтики в Эстонии, очень амбициозны, а наши ученые и инженеры уже сейчас считаются ценными специалистами в мире. В ближайшем будущем в Эстонии увеличится число фирм, занимающихся разработкой космических технологий”, — добавил Каарел Хансон.