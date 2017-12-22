В рамках европейского проекта изучают культуру безопасности дорожного движения в Эстонии

Согласно рабочей версии документа, разработанного Советом безопасности Министерства транспорта США (US DOT), культура безопасности движения определяется как ”общие ценности, действия и поведение, которые демонстрируют приверженность участников дорожного движения безопасности по сравнению с конкурирующим целям и требованиям”. На первый взгляд, данное определение может показаться слишком ”научным”, но чтобы оно стало более понятным, достаточно разбить его на две части.

Начнем со второй части. Для осознания смысла выражения ”приверженность участников дорожного движения безопасности по сравнению с конкурирующим целям и требованиям, лучше всего обратиться к конкретным примерам. Превысит ли водитель автомобиля скорость движения на 20 км/ч на автомагистрали, понимая, что с одной стороны, это сократит время его поездки, а с другой, это увеличит риск аварии, а также тяжесть ее последствий. Езда в пределах разрешенной скорости — это приверженность безопасности дорожного движения, а сокращение времени в пути — конкурирующая цель. Или другая ситуация: будет ли водитель пользоваться мобильным телефоном во время езды, например, для чтения своих электронных сообщений, экономя таким образом свое время, но понимая при этом, что это отвлекает его внимание от вождения и опять же может привести к аварии. И таких моментов в нашей повседневной жизни достаточно много.

Первая же часть определения — ”общие ценности, действия и поведение, которые демонстрируют приверженность … ” — говорит о том, что мы все, живя в одном социуме (одной стране, городе, регионе), обладаем некими общими ценностями, которые влияют на наши действия и поведение на дороге. Например, достаточно часто можно услышать такую фразу: ”Зачем я буду это делать, если никто этого не делает?” (или наоборот ”Я так делаю, потому что все так делают”). Мы не всегда говорим такие фразы вслух — чаще про себя перед тем, как принять решение. Таким способом многие оправдываются, позволяя себе перейти дорогу на красный свет или ”проскочить” на мигающий желтый сигнал светофора (а иногда и на красный).

К сожалению, на данный момент не существует единой концепции, которая помогла бы в полной мере оценить и проанализировать культуру безопасности дорожного движения в целом в конкретной стране.

В рамках европейского проекта TraSaCu ”Подход к культурам безопасности движения и безопасным системам — на пути к изучению культурных изменений и инновационной политике в области безопасности дорожного движения” специалисты девяти стран объединились, чтобы разработать эмпирически обоснованную и теоретически адекватную концепцию культуры безопасности дорожного движения. Это достаточно сложный и объемный проект, включающий проведение ряда тематических исследований различных культур безопасности дорожного движения в разных странах Европы, а также сравнении результатов с опытом похожих исследований США.

В рамках проекта TraSaCu все желающие приглашаются помочь в изучении культуры безопасности дорожного движения в Эстонии. Сделать это вы можете, заполнив анкету здесь.

Первые результаты исследования буду представлены в мае-июне 2018 года.