В рамках ЭР100 в школах всех уездов пройдут специальные онлайн-уроки

В среду, 20 сентября, НКО «Обратно в школу» (MTÜ Tagasi Kooli) начало проводить онлайн-уроки. 100 таких уроков, организованных в рамках программы ЭР100, будут транслироваться учащимся в Youtube. Это позволит выступить перед всеми учащимися Эстонии одновременно, сообщается в пресс-релизе.

”В своей работе мы ежедневно видим, с каким энтузиазмом школы ждут приглашенных учителей, чтобы обогатить обычные уроки, но как сложно бывает таким учителям приехать, прежде всего, в небольшие уездные школы. Онлайн-уроки являются одним из вариантов решения проблемы, и мы уверены в том, что виртуальные уроки становятся совершенно нормальным явлением”, — исполнительный директор ”Обратно в школу” Тейби Торм рассказала о том, как возникла мысль подарить по случаю столетия Республики 100 онлайн-уроков.

На сегодня на онлайн-урок зарегистрировались 169 классов по всей стране — участники нашлись в каждом уезде.

По словам Эде Раагметс, члена совета ”Обратно в школу” и руководителя отдела обслуживания клиентов Swedbank, онлайн-уроки служат очередным примером умения жителей Эстонии поставить технологии себе на службу.

”Умные устройства и социальные сети играют важную роль в жизни молодежи. Формат онлайн-уроков обеспечивает отличную возможность обратиться к еще большему числу школьников”, — отметила Раагметс.

Онлайн-урок — это 45-минутная прямая трансляция на Youtube: первые 15-20 минут урока приглашенный учитель раскрывает тему, а следующие 25-30 минут проходят под руководством своего учителя. Ученики могут общаться с приглашенным учителем и друг с другом в чате Youtube и задавать свои вопросы.

Онлайн-уроки каждого месяца посвящены отдельной теме, каждый месяц перед учениками выступят 12-14 приглашенных учителей. Так, например, в сентябре уроки проведут Юлле Мадизе, Райн Кооли, Маарья-Лийза Соэ, а в феврале урок даст президент Керсти Кальюлайд.

Онлайн-уроки в школах помогают провести ЭР100, Swedbank Eesti, Целевой капитал гражданского общества (Kodanikuühiskonna Sihtkapital) и Overall.