В рамках Дня открытых дверей Рийгикогу посетили более 4000 человек

На день открытых дверей замок Тоомпеа посетило порядка 4000 человек. Они смогли ознакомиться с замком и пообщаться с политиками. На башню ”Длинный Герман” поднялось 700 гостей.

В экскурсиях по зданию Рийгикогу приняло участие более 800 человек. Гости были из США, Бразилии, Испании, Хорватии, Ирландии, Индии, Исландии, Италии, Японии, Канады, Греции, Казахстана, Литвы, Южно-Африканской Республики, Южной Кореи, Латвии, Нигерии, Польши, Франции, Швеции, Германии, Финляндии, Великобритании, Дании, Чехии, Турции, Украины, Белоруссии и России.

На протяжении всего дня можно было посетить рабочие и представительские помещения Рийгикогу. Во фракциях можно было встретиться с депутатами.

На инфочасе на вопросы посетителей ответили премьер-министр Юри Ратас, министр культуры Индрек Саар и министр финансов Свен Сестер.

Гости услышали песни XII молодежного певческого и танцевального праздника ”Mina jään”. В кафе прошло обсуждение ”Я останусь, а певческий и танцевальный праздник тоже останется?”, где своими мыслями поделились заместитель председателя комиссии Рийгикогу по культуре Лайне Рандъярв и член комиссии Криста Ару, а также активисты движения народных танцев, хорового пения и музыкального образования Хирво Сурва, Тонио Тамра и Калев Ярвела.

В мнемовикторине ”Эстония и Европейский союз” больше всего правильных ответов знала вторая команда Рийгикогу, в которую входили депутаты Марис Лаури, Яак Мадисон и Марко Шорин и советник-руководитель секретариата комиссии по сельской жизни Юлле Сяргава. Лучшей среди школьников стала команда Ваналиннаской образовательной коллегии.

В рамках столетия Эстонской Республики на дне открытых дверей Рийгикогу были объявлены выборы в молодежный Маапяэв. Избранные юные депутаты соберутся в зале заседаний Рийгикогу 28 ноября, чтобы принять совместную декларацию. На мероприятии о молодежном Маапяэве председатель руководящей группы ЭР100 Тоомас Кихо рассказал об истории Маапяэва и контексте столетия Эстонской Республики. Спикер Рийгикогу Эйки Нестор дал полномочия для созыва молодежного Маапяэва. Обзор выборов представил председатель Союза ученических представительств Эстонии Андреанне Каллас.

В Художественном зале весь день была открыта детская станция ERR. Впервые можно было побывать на игровой площадке ”Детской республики”, посвященной столетию Эстонской Республики. В детской комнате можно было поучаствовать в семинаре ”Я тоже!”, который приурочен к году детской и молодежной культуры. В вестибюле с участниками танцевальных и певческих праздников можно было нарисовать семейный знак и научиться народным танцам с главным руководителем летнего танцевального праздника Маргусом Тоомла.

День открытых дверей завершил детский концерт хорошего настроения музыкальной студии Lasteekraan в Белом зале.

День открытых дверей был приурочен к 98-й годовщине Рийгикогу.

Первый избранный народом Эстонии представительный орган — Учредительное Собрание — был созван в Таллинне 23 апреля 1919 года. Рийгикогу ежегодно отмечает это событие днем открытых дверей.

Традиция проводить дни открытых дверей зародилась в 1999 году. В этом году день прошел в 19-й раз.