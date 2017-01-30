В рамках благотворительной кампании Selver была собрана рекордная сумма

В феврале 16 больниц получат 123 800 евро, собранные в рамках благотворительного проекта ”Вместе легче”. В ходе проводимого 14-й год проекта все магазины Selver собирают деньги на благотворительность для детских или родильных отделений больниц в своих уездах. Поддержать больницы можно было каждым походом в магазин, покупая шоколадки или бросая монеты в ящик для пожертвований.
Самая большая сумма поддержки — 46 500 евро — пойдет Центру физиологии дыхания при Таллиннской детской больнице; на эти деньги планируется приобрести откашливатель и осциллометр, с помощью которого можно измерять дыхательную функцию у маленьких детей.
Клиника Тартуского университета использует собранные 16 500 евро на приобретение акушерского муляжа и ультразвукового устройства для Женской клиники, которое используется для определения беременности и оценки положения плода.
”Мы с гордостью проводим одну из крупнейших благотворительных кампаний в Эстонии”, — отметила глава сети Selver Кристи Ломп. ”Хотим помочь больницам с приобретением нужных им инструментов, — добавила она. — Спасибо всем работникам Selver, нашим партнерам и клиентам за их вклад и сотрудничество!”
Читать еще
В этом году с помощью добрых людей — клиентов и партнеров — была собрана рекордная сумма — 123 800 евро (в прошлом году — 113 500).
Благотворительный проект ”Вместе легче” проходил с 1 ноября по 2 января. Клиенты имели возможность сделать доброе дело каждой покупкой, приобретая шоколадки Mesikäpp или бросая деньги в ящик для пожертвований. Важный вклад внесли и партнеры кампании — Kalev с изделиями Mesikäpp, Prike с водой Vittel, Svensky Sensodyne с зубной пастой и Tartu Mill со своими товарами. В этом году сумма пожертвований выросла, прежде всего, за счет числа покупок и продажи шоколадок. Наличные деньги в магазине из года в год используют все меньше, поэтому и пожертвования наличными делаются реже. Львиную долю полученных в рамках нашей кампании средств составляют суммы, собранные в крупных городах, и мы каждый год из наличных пожертвований выравнивали эту ситуацию таким образом, чтобы маленькие больницы получали не меньше, чем годом ранее. Начиная с конца нынешнего года, когда стартует новая кампания, мы будем делить полученные в качестве пожертвований деньги точно в соответствии с тем, сколько пожертвований и покупок было сделано в каждом конкретном регионе.
В общей сложности по всей Эстонии будут поддержаны 16 больниц и детских отделений. За годы проведения кампании было собрано более полумиллиона евро, которые распределили между больницами. На полученные средства больницы покупают самое необходимое для них — от постельного белья до операционных столов.
Больница
Пожертвование
Цель
Таллиннская детская больница
46 500
Приобретение устройств, необходимых Центру физиологии дыхания.
Клиника ТУ
16 500
Приобрести для женской клиники акушерский муляж и ультразвуковое устройство, которое используется для определения беременности и оценки положения плода.
Пярнуская больница
6500
Пярнуская больница на собранные деньги планирует приобрести в отделение интенсивной терапии для новорожденных новый монитор для наблюдения за пациентами.
Больница Раквере
5800
Требуется приобрести современный портативный дыхательный аппарат, с помощью которого смогут дышать и самые маленькие пациенты с проблемами дыхания.
Больница Вильянди
4650
Средства пойдут на покупку реанимационного стола для новорожденных.
Больница Курессааре
3500
Монитор для наблюдения на штативе, который можно было бы использовать в отношении детей любого возраста – как в детском отделении, так и в детской комнате родильного отделения.
Южно-Эстонская больница
4400
На собранные в рамках кампании деньги будут куплены вспомогательные средства для восстановительного лечения детей.
Ида-Вируская центральная больница
6800
В родильное отделение будет куплен перфузор – автоматический шприц, позволяющий вводить малые дозы лекарственных препаратов с исключительно высокой точностью (для маленьких пациентов), а также инфузор – сверхточно дозирующий лекарства аппарат (для матерей) – и монитор для наблюдения за новорожденными.
Больница Йыгева
4150
Деньги хотят собрать на покупку ванны для купания младенцев.
Нарвская больница
4600
На собранные в рамках кампании средства больница купит согревающий матрац для новорожденных.
Больница Хийумаа
3300
Больница Хийумаа на собранные деньги хочет приобрести монитор для наблюдения за пациентами – как взрослыми, так и детьми.
Больница Ярвамаа
3150
Больница использует средства для улучшения бытовых условий в родильном отделении.
Валгаская больница
3300
Валгаская больница хочет направить полученные в рамках кампании деньги на то, чтобы сделать амбулаторные приемы более подходящими для детей.
Пылваская больница
4200
В родильное отделение будут приобретены кровати для транспортировки детей.
Больница Ляэнемаа
3250
Собранные деньги будут направлены на приобретение в кабинет физиотерапии при поликлинике более новых и современных рабочих инструментов, которые можно будет использовать для восстановительного лечения и взрослых пациентов, и детей.
Раплаская больница
3200
В женскую консультацию будет приобретена функциональная кушетка для беременных, необходимая для лечения и исследований.