В рамках благотворительной кампании Selver была собрана рекордная сумма

В феврале 16 больниц получат 123 800 евро, собранные в рамках благотворительного проекта ”Вместе легче”. В ходе проводимого 14-й год проекта все магазины Selver собирают деньги на благотворительность для детских или родильных отделений больниц в своих уездах. Поддержать больницы можно было каждым походом в магазин, покупая шоколадки или бросая монеты в ящик для пожертвований.

Самая большая сумма поддержки — 46 500 евро — пойдет Центру физиологии дыхания при Таллиннской детской больнице; на эти деньги планируется приобрести откашливатель и осциллометр, с помощью которого можно измерять дыхательную функцию у маленьких детей.

Клиника Тартуского университета использует собранные 16 500 евро на приобретение акушерского муляжа и ультразвукового устройства для Женской клиники, которое используется для определения беременности и оценки положения плода.

”Мы с гордостью проводим одну из крупнейших благотворительных кампаний в Эстонии”, — отметила глава сети Selver Кристи Ломп. ”Хотим помочь больницам с приобретением нужных им инструментов, — добавила она. — Спасибо всем работникам Selver, нашим партнерам и клиентам за их вклад и сотрудничество!”

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В этом году с помощью добрых людей — клиентов и партнеров — была собрана рекордная сумма — 123 800 евро (в прошлом году — 113 500).

Благотворительный проект ”Вместе легче” проходил с 1 ноября по 2 января. Клиенты имели возможность сделать доброе дело каждой покупкой, приобретая шоколадки Mesikäpp или бросая деньги в ящик для пожертвований. Важный вклад внесли и партнеры кампании — Kalev с изделиями Mesikäpp, Prike с водой Vittel, Svensky Sensodyne с зубной пастой и Tartu Mill со своими товарами. В этом году сумма пожертвований выросла, прежде всего, за счет числа покупок и продажи шоколадок. Наличные деньги в магазине из года в год используют все меньше, поэтому и пожертвования наличными делаются реже. Львиную долю полученных в рамках нашей кампании средств составляют суммы, собранные в крупных городах, и мы каждый год из наличных пожертвований выравнивали эту ситуацию таким образом, чтобы маленькие больницы получали не меньше, чем годом ранее. Начиная с конца нынешнего года, когда стартует новая кампания, мы будем делить полученные в качестве пожертвований деньги точно в соответствии с тем, сколько пожертвований и покупок было сделано в каждом конкретном регионе.

В общей сложности по всей Эстонии будут поддержаны 16 больниц и детских отделений. За годы проведения кампании было собрано более полумиллиона евро, которые распределили между больницами. На полученные средства больницы покупают самое необходимое для них — от постельного белья до операционных столов.