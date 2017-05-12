В рамках акции ”Поможем ветеранам в преддверии 9 мая!” собрано 8059 евро

19 апреля началась акция в поддержку ветеранов Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. С 19 апреля по 12 мая на счет организации поступило 8059 евро от 201 человека, значится в пресс-релизе.

За время акции ряды организации поредели с 531 до 517 человек. Поддержать ветеранов материально можно в любой день, а не только в рамках акции. Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь и желают всем мира в душе и в небе.

С 2008 года акция традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 60 709 евро (не считая текущей акции). Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь!

Из 517 стоящих на учете организации ветеранов 290 человек не выходят из дома, 37 прикованы к постели, 16 находятся в хосписах. Из полученных в рамках акции средств будет компенсирована стоимость лекарств нуждающимся ветеранам, размер пенсии которых не превышает 420 евро. Только эстонскую пенсию получают 295 стоящих на учете организации ветеранов.

Те, кто сделал ветеранам пожертвование, могут приобрести уникальную книгу журналиста Андрея Бабина "Победители" по символической цене (5 евро). По словам автора, "Победители" — это несколько десятков рассказов о живших и живущих в Эстонии людях — победителях фашизма; о людях, у каждого из которых была своя Великая Отечественная война и потому их свидетельства поистине бесценны. Количество экземпляров ограничено, поэтому о своем желании приобрести книгу просим сообщить по и-мейлу ab.biograf@gmail.com.

Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера и в любое время года.

Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.