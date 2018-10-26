В Раквереской больнице гинеколог выгнал пациентку из кабинета. Руководство характеризует его как спокойного человека

Маргарита Ромпонен описывает, как у нее была запись к гинекологу Раквереской больницы Майту Карлису, чтобы получить у него результаты обследований, которые были сделаны ранее.

Утром придя к врачу, женщина стала разуваться в кабинете, но врач запретил ей это делать. Потом врач отправил ее в туалет, хотя женщина утверждала, что она только что туда ходила. На то, что взрослая женщина не чувствовала необходимости идти в туалет, врач разозлился и послал женщину куда подальше. "Возьми свои вещи, и я не собираюсь проводить тебе никаких обследований", — якобы пришел в ярость Карлис.

Врача призвал к порядку и работник, которому врач тоже огрызнулся в ответ. Находившийся в плохом настроении врач скомандовал всем выйти из своего кабинета.

Пришедшая с визита с пустыми руками женщина обратилась к руководителю больницы Айну Сууркаэву, который попросил ее для описания случившегося составить анкету обратной связи.

Когда у самого Сууркаэва спросили, что произошло, он ответил Delfi, что вышеупомянутая анкета еще не дошла до его стола. "Разумеется, мы рассмотрим случившееся с полной серьезностью", — пообещал он.

Он прокомментировал, что вышеупомянутый гинеколог — вообще-то спокойный человек, у которого раньше таких инцидентов не случалось. Также Сууркаэв не смог вспомнить случаев в Раквереской больнице, когда пациент вообще был бы вышвырнут из кабинета и пошел бы со слезами на глазах разговаривать с руководителем больницы.