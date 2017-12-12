В Раквере без электричества остались почти 2000 домохозяйств

Вечером во вторник в Раквере без электричества остались более 1900 домохозяйств. Для устранения нарушений в подаче тока может потребоваться несколько часов, передает rus.err.ee.
По данным сайта Elektrilevi, электричество пропало в 18:19, причиной стала неисправность, передает ERR Uudised.
К 19:30 во многих домохозяйствах подача электроэнергии была восстановлена, света не было в 786 домах.
Напряжение надеются восстановить в течение двух часов.
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