12.12.2017, 20:27

В Раквере без электричества остались почти 2000 домохозяйств

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rus.delfi.ee
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Tallinna jõuluturg 2014
Tallinna jõuluturg 2014Foto: Madis Kallas

Вечером во вторник в Раквере без электричества остались более 1900 домохозяйств. Для устранения нарушений в подаче тока может потребоваться несколько часов, передает rus.err.ee.

По данным сайта Elektrilevi, электричество пропало в 18:19, причиной стала неисправность, передает ERR Uudised.

К 19:30 во многих домохозяйствах подача электроэнергии была восстановлена, света не было в 786 домах.

Напряжение надеются восстановить в течение двух часов.

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