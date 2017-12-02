В районном совете Ласнамяэ будет работать 5 комиссий

На внеочередном заседании районного совета Ласнамяэ старейшина района Мария Юферева представила проект бюджета на 2018 год, и были утверждены председатели 5-ти комиссий районного совета, сообщает управа Ласнамяэ.

Бюджет следующего года направлен на социальную защиту населения и благоустройство крупнейшего района столицы. По сравнению с прошлым годом расходы на поддержание чистоты района возрастут на 25% — до 377 500 евро, а на социальные пособия на 5% — до 80 000 евро. Общий объем бюджета Ласнамяэ составит около 6,3 млн евро.

Было решено, что работу в районном совете по-прежнему продолжит 5 комиссий. Комиссию по вопросам социального обеспечения и здравоохранения возглавил депутат Ааду Йыгиаас (Центристская партия). Комиссией по безопасности и благоустройству, как и в прошлом созыве будет руководить Ростислав Трошков (Центристская партия). На месте председателя комиссии по хозяйству и финансам свою работу продолжит Вячеслав Прусаков (Центристская партия). Комиссия по культуре и образованию останется под руководством Русланы Вебер (Центристская партия), а комиссией по аудиту будет традиционно руководить представитель оппозиции. На эту должность был выбран Тийт Соорм (Партия реформ). Заместители председателей будут назначены на первом собрании комиссий.

В новый состав районного совета Ласнамяэ вошли 33 представителя разных партий. От Центристской партии — Александр Галахов, Вадим Криссан, Руслана Вебер, Ростислав Трошков, Ааду Йыгиаас, Вячеслав Прусаков, Эльмар-Йоханнес Труу, Андрес Колдре, Екатерина Панова, Сергей Пчёлкин, Александр Зданкевич, Денис Преснецов, Игорь Ермаков, Александр Беседин, Виктория Соосаар, Валерий Кислицин, Александра Павлова, Татьяна Гордеева, Григорий-Казимир Селиверстов, Марика Йуузе, Сергей Семиткин, Юлия Трофимова и Данила Кузнецов. От EKRE — Юхан Кобин, Рауль Йопик, Маарика Пяхклемяэ, Калле Альяс. От Партии реформ — Тийт Соорм, Янек Каппер и Мико Мерелахт. От Социал-демократической партии два представителя — Криста Лапина и Аннэла Оясте. IRL в районном совете Ласнамяэ представляет Виктория Ладынская.

Как сообщалось ранее, возглавлять работу совета продолжит Эльмар-Йоханес Труу, который успешно руководил предыдущим состав административного совета Ласнамяэ.