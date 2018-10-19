В районе Кристийне началась кампания по бесплатному вывозу садовых и озеленительных отходов

В кампании по вывозу мешков с листьями могут принять участие все владельцы объектов недвижимости в районе Кристийне. Зарегистрироваться на вывоз листьев можно по электронным каналам до 9.11.2018. С одного объекта недвижимости можно бесплатно вывезти до десяти 100-литровых мешков с листьями.

”Цель нашей осенней инициативы заключается в том, чтобы помочь с утилизацией садовых и озеленительных отходов в первую очередь тем жителям района, у которых нет возможности компостировать свои садовые отходы. Напоминаю, что садовые и озеленительные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры для смешанных бытовых отходов, потому что это сырье можно использовать повторно — в результате его биологической переработки получается богатый питательными элементами компост”, — добавил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Рийбе подчеркнул, что управа предлагает помощь только в вывозе садовых и озеленительных отходов, это означает, что опасные отходы, автомобильные покрышки, бытовые отходы, домашняя электроника и строительный мусор приниматься не будут. В том случае, если в мешках для листьев будут обнаружены подобные отходы, мешки вывозиться не будут.

Свое желание вывезти листья жители района Кристийне могут электронно зарегистрировать по адресу: http://bit.ly/2Nzofln