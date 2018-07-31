В районе Хааберсти начинается ремонт внутриквартальных дорог

”В этом году как никогда развернулось оживлённое строительство дорог. Начиная с этого лета на пляж Какумяэ можно безопасно добраться по пешеходной дороге. Больше пешеходы не должны маневрировать между машинами, ведь отныне от улицы Ряйме на пляж ведёт пешеходная дорога. К осени будет завершено масштабное строительство круговой развязки Хааберсти, а на Палдиском шоссе в сторону города будет создана дополнительная полоса общественного транспорта. Полоса общественного транспорта значительно повысит скорость сообщения Хааберсти с центром города. В рамках данного проекта переделают и остановку Лоога”,- продолжил старейшина.

Работы по строительству внутриквартальных дорог осуществляет InfraRoad OÜ. Общая стоимость работ по договору составляет 261 764 евро. Срок окончания работ — октябрь 2018. Просим участников движения следить за временными дорожными знаками на объектах.