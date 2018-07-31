В районе Хааберсти начинается ремонт внутриквартальных дорог

По заказу Таллиннского коммунального департамента в понедельник, 6 августа, в районе Хааберсти начинаются восстановительные работы внутриквартальных дорог, сообщает Раэпресс.
Новое покрытие получат дороги перед домами Ярвеотса теэ 11, 13, 17, 19, 27, 29 и Палдиское шоссе 181, пешеходные дороги по адресу Палдиское шоссе 157-163 и пешеходная дорога между домами Ыйсмяэ теэ 130-132.
Во время работ заменят амортизированные бордюры и не отвечающие требованиям колодцы, обновят асфальтовое покрытие проезжих и пешеходных дорог.
По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона качество районных дорог улучшается с каждым годом. ”Подходит к завершению ремонт Туулику теэ, в ходе которого будет создана долгожданная и очень важная пешеходная дорога, которая позволит жителям безопасно передвигаться по данному участку. В ходе работ создана и канализация для сточных вод, а также реконструированы подземные водные трассы, проходящие под данным участком дороги,” — сказал Юргенсон.
”В этом году как никогда развернулось оживлённое строительство дорог. Начиная с этого лета на пляж Какумяэ можно безопасно добраться по пешеходной дороге. Больше пешеходы не должны маневрировать между машинами, ведь отныне от улицы Ряйме на пляж ведёт пешеходная дорога. К осени будет завершено масштабное строительство круговой развязки Хааберсти, а на Палдиском шоссе в сторону города будет создана дополнительная полоса общественного транспорта. Полоса общественного транспорта значительно повысит скорость сообщения Хааберсти с центром города. В рамках данного проекта переделают и остановку Лоога”,- продолжил старейшина.
Работы по строительству внутриквартальных дорог осуществляет InfraRoad OÜ. Общая стоимость работ по договору составляет 261 764 евро. Срок окончания работ — октябрь 2018. Просим участников движения следить за временными дорожными знаками на объектах.