В работающем по методике языкового погружения пярнуском детском саду ”Келлуке” учатся и эстонские дети

Пярнуский детский сад ”Келлуке” — единственное в городе дошкольное учебное учреждение, присоединившееся к программе языкового погружения. В нем учатся дети как из эстонских, так и русских семей. Журналист Анника Полдре пишет в ”Учительской газете”, что по окончании детского сада у ребят есть выбор — пойти в русскую школу, в школу с языковым погружением или в эстонскую.

К программе языкового погружения детсад ”Келлуке” подключился в 2014 году, когда в нем стала работать учительница, прошедшая специальное обучение. ”Еще до открытия групп языкового погружения мы спросили мнение родителей, — поясняет директор детсада Марика Мерила. — Никто не был против”.

В некогда считавшемся русском детском саду учатся также эстонские дети, родители которых были заинтересованы в изучении их потомками русского языка. На проходящий весной день открытых дверей приходит много эстонских семей, делающих свой выбор в пользу ”Келлуке”. ”Это тренд последних двух-трех лет”, — говорит Мерила.

Сейчас во всех четырех группах детского сада, работающего уже 54 года подряд, применяется методика частичного языкового погружения. Есть также ясельная и выравнивающая группы. В последней языкового погружения нет, зато в ней занимаются развитием русской речи и дважды в неделю — пассивным изучением эстонского языка.

Один учитель, один язык

Частичное языковое погружение означает, что полдня дети изучают один язык и полдня — другой. Правило — один учитель, один язык — касается помощников учителей тоже. Это означает, что преподаватель, рабочим языком которого является эстонский, не разговаривает с подопечными на другом языке. Помощники учителей пользуются исключительно родным языком.

”В критической ситуации, когда ребенок испытывает затруднения с пониманием, учитель может тихонько помочь ему на родном языке, но в большинстве случаев они пользуются многократным повторением слов и выражений, мимикой и языком тела, чтением стишков и стихов, — рассказывает завуч Маарит Кивисельг. — Во время занятий ритмикой и ручным трудом пальцы и мозг работают сообща. Мы придаем значение не обучению, а изучению языков в игровой форме, так как таким образом дети овладевают ими просто, даже не понимая, что учатся”.

В выравнивающей группе работает русскоязычный логопед, который помогает развивать русскую речь детям и из других групп, а также проводит исследование развития именно русской речи. Аналогичную работу с эстонскими детьми ежегодно проводит логопед из центра „Rajaleidja” (”Первопроходец”).

Большинство может продолжить учебу в школе с языковым погружением

Скорость овладения языком индивидуальна и зависит от общего развития ребенка. Одни соображают быстро, другие медленнее. Некоторые учат язык активно, другие пассивно. Большинство воспитанников детсада из групп языкового погружения может продолжить учебу в классе языкового погружения Пярнуской школы им. Таммсааре или даже в эстонской школе. Однако они могут сделать свой выбор и в пользу учебы на русском в школе им. Таммсааре.

”Трое наших бывших воспитанников учатся сейчас первый год в эстонской школе, — говорит директор Марика Мерила. — Один родом из русской, второй из эстонской и третий из смешанной семьи. При частичном языковом погружении большую работу должны делать сами родители”. Опытные педагоги уже знают, что дети упрямятся попыткам родителей говорить дома на иностранном языке, поэтому не стоит оказывать на них давление. Также согласно методике языкового погружения родителям не рекомендуется дома помогать детям при изучении второго языка.

Детский сад ”Келлуке”, в котором воспитывается 96 ребят, является единственным русскоязычным детсадом в Пярну. Тем не менее, многие русскоязычные семьи отдают своих детей в эстонские сады, переживая за то, что иначе им позднее будет тяжеловато в эстонской школе. Однако ежегодно кто-то из детей все-таки возвращается в детский сад ”Келлуке”. ”В эстонском детсаду своя собственная культура отходит на второй план, здесь же ребенок находится в своей среде и потому ему проще освоить второй язык, — подытоживает Марика Мерила. — Наша сильная сторона в том, что выпускаясь из нашего детского сада, у детей и родителей появляется возможность выбора”.