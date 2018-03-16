В Пылваской больнице закроют родильное отделение, та же судьба ждет Валга

Больничная касса и Пылваская больница приняли решение с октября этого года закрыть родильное отделение в больнице южноэстонского города, и позднее такое же решение может быть принято в отношении больницы в Валга, если его одобрит совет медицинского учреждения.

В дальнейшем рожениц из Пылва будут отправлять в Южно-Эстонскую больницу в Выру (27 км от Пылва) или в Клинику Тартуского университета, сообщает rus.err.ee.

По словам члена правления Больничной кассы Майви Парв, вопрос о закрытии родильных отделений в нескольких больницах стоит уже несколько лет. Это связано с низким числом принимаемых родов и отсутствием надежд на изменение этой тенденции в будущем.

"В Южной Эстонии сейчас три больницы, в которых принимают менее 300 родов в год, а по оценке Общества гинекологов для оказания эффективной услуги необходимо 400-500 родов. И Пылваская, и Валгаская больница остаются ниже этого показателя — в прошлом году в Валга было 138 родов, а в Пылва — 245", — пояснила Парв.