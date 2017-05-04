В Пыхья-Таллинне возобновились бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе

В Пыхья-Таллинне снова проходят бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе. Сезон был открыт сегодня, 4 мая, на Штромке.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, в новом сезоне тренировки будут проходить не только на Штромке, но и на Бета-променаде — т.е. на открытой прошлым летом прогулочной тропе, проходящей по берегу моря от Рыбной гавани через Батарейную крепость и Летную гавань.

”На это раз мы решили частично перенести тренировки по скандинавской ходьбе на Бета-променад, который стал частью открывающейся 10 мая тропе движения Ноблесснера. Другая тропа движения откроется на Штромке, и там тоже будут проходить тренировки”, — сказал Кальюлайд.

Весенний сезон скандинавской ходьбы продолжится до конца июня. Тренировки будут проходить дважды в неделю: по понедельникам на Бета-променаде в 13.00 (сбор в Рыбной гавани) и по четвергам на Штромке в 13.00 (сбор возле пляжного здания). Тренировки проводит опытный тренер, палки для ходьбы выдаются на месте. Предварительная регистрация не нужна. В конце сезона между всеми участниками будут разыграны призы.