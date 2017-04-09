В Пыхья-Таллинне установлены шесть столов для настольного тенниса

В эти выходные в Пыхья-Таллинне — на Штромке, в Пельгулинне и Каламая — были установлены шесть столов для настольного тенниса. Их установит Каламаяский клуб пинг-понга при поддержке районной управы Пыхья-Таллинна.

”Цель районной управы — предоставить людям возможность заняться спортом и провести досуг неподалеку от дома. Установленные в прошлом году в Творческом городке Теллискиви столы для пинг-понга нашли активное применение, поэтому мы решили поставить их и в других местах. Мне особенно приятно, что это делается в сотрудничестве с местными энтузиастами”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Помочь установить столы для настольного тенниса вызвались молодые люди из организации JCI Tallinn. Столы изготовлены из прочной и водоустойчивой фанеры. С наступлением зимы они будут демонтированы.

”Поскольку прошлогодний проект в Творческом городке Теллискиви оказался чрезвычайно успешным, то мы решили предложить установить новые столы также на Штромке, в Пельгулинне и Каламая. Многие любители пинг-понга жаловались на отсутствие в городе столов. Теперь ситуация поменяется к лучшему”, — сказал член правления НКО Каламаяский клуб пинг-понга Урмет Хаас.

Столы для настольного тенниса установлены возле пляжного домика на Штромке, на площади на углу улиц Ристику и Кольде и в парке Каламая возле детской площадки.

